CNH市场动态：短天期CCS受惠资金平稳宽松，长短利差料进一步扩大

路透香港8月19日 - 离岸人民币(CNH)交叉货币互换(CCS) 曲线周一持续陡峭，一年及五年利差再扩大至今年高点。银行人士指出，人民币维持强势令离岸短期资金面宽松，预料短端还会继续往下。

稍早点心债下跌时带动的CCS避险盘近期已较为和缓，长天期CCS因缺乏一级市场发行案件走势呈现整理；但离岸资金面平稳偏松，令短端CCS有下跌的空间，整体曲线可能进一步陡峭。

“人民币汇价比较强，(离岸)资金面宽松很多，...曲线还会进一步陡峭。”一中资行人士说。

本地时间下午5:45时，经纪商报价的一年期CCS 报2.3100/2.4100%，近持平于上日；五年期CCS 报2.5300/2.6300%。一年及五年期利差约为22基点，再度触及月初所及今年最阔22基点。

在短线资金方面，离岸隔夜利率本月来大致维持在1.0-2.0%水平，市场预期平稳的利率水平料可以维持至下月中，届时将关注境内季度作帐因素的影响。

离岸人民币 报6.1137，较上周五尾盘的6.1105略贬，但今年迄今仍升值1.8%，今日盘中区间在6.1100-6.1172。(完)

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