中国债市：10年国债收益率升破4%创近两年新高，资金紧及新债供给施压

路透上海8月19日 - 中国银行间债市周一10年国债收益率升破4%，创近两年新高。交易员表示，现券市场利空不断，一级招标结果走高与二级联动影响，市场整体疲弱态势不改。由于流动性收紧趋势显现，新债供给压力不减，机构在悲观预期中，希望从明日央行公开市场操作获得一丝希望。

“今天10年国债最高成交都4.01%了，预期之中啊，新债供给仍不见减少，形势不容乐观，”上海一银行交易员称，“午后现券成交相对比较少，全天收益率整体上行大概4-5bp(基点)。”

他进一步指出，相比较而言，短端品种相对安全，但是交易机会也不大，市场处于“水深火热”之中。

今日早盘10年国债120015 突现一笔收益率为4.20%的成交，远高于当前10年国债的二级市场水平。光大证券 随后表示，该笔交易是其误操作导致，公司正与对手方沟通并协商处理。

“哎，疯狂啊，今天地方债(招标结果)也把二级带起来不少，明天还有国开，后天10年国债，”上海另一银行交易员亦表示，近期债市承压较大，目前主要关注焦点在明天的央行公开市场操作，如果操作没有放量的话，这个市场就比较危险了。

财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率双双创下2009年来最高水位，投标倍数则跌至今年内的新低。交易员指出，近期债市参与者信心萎靡，大型银行在一级市场中申购意愿不足，但另一厢供给节奏未见缓解，致今日新债招标仍无奈延续上周疲势。

银行间资金市场周一回购加权利率 全线走高。市场对资金面预期本就偏谨慎，而近几日又是企业月中缴税期，资金供给进一步收紧，并推动资金价格水涨船高。交易员并指出，短期市场流动性难言乐观，回购利率或仍有上行空间；而央行本周逆回购操作是否能“放量降价”，将是决定市场预期的关键因素。

剩余期限约9.76年的固息国债130011券日内最高成交对应收益率 在4.01%，上日尾盘报3.94%，该券为10年国债基准券。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.4666 4.1785

上日 3.2602 3.8259

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8290/3.7710 国债参考率报价 3.5100/3.4430 金融债参考率报价 4.2188/4.1663(完)

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