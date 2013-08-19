更新版 1-中国货币市场：回购利率全线走高，月中缴税进一步收紧资金供给

(新增收盘报价)

路透上海8月19日 - 中国银行间资金市场周一回购加权利率 全线走高。市场对资金面预期本就偏谨慎，而近几日又是企业月中缴税期，资金供给进一步收紧，并推动资金价格水涨船高。

交易员并指出，目前央行货币政策态度并不清晰，加之现券市场走势偏弱，月末又渐行渐近，短期市场流动性难言乐观，回购利率或仍有上行空间；而央行本周逆回购操作是否能“放量降价”，将是决定市场预期的关键因素。

“很紧，缴税延续到今天，上周四是最后的申报截止日，缴税是在截止日后的1-3个工作日，估计影响最晚到明天，不过就算过了明天，也快月末了，我都不抱什么希望了。”华东一商业银行交易员称。

她还谈到，上周公开市场14天逆回购利率意外持平、国库现金定存定位偏高、进出口行债未招满以及现券弱势，上述因素令货币市场预期偏于谨慎，“本来到月末就是个紧张时点，再加上这么多事，就觉得（短期内资金面）可能好不了。”

今日质押式回购隔夜品种 直到北京时间10:40后才有第一笔成交，市场资金供应之紧可见一斑。

上述交易员并表示，今日不少大行都不出钱，还有个别加入借钱行列，股份制银行也基本上是只借不出，“最近都是靠政策性银行在撑着。”

中国央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,290.92亿元人民币，低于上日的5,821.46亿元；其中隔夜品种成交3,711.51亿元，亦低于上日的3,823.91亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.4666 3.2602 +20.64 3,711.51

七天 4.1785 3.8259 +35.26 881.23

14天 5.3649 3.8168 +154.81 357.19 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.9200 2.3900 +53.00 --

七天 3.9500 3.5000 +45.00 --

14天 4.1000 3.8000 +30.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4000 3.2200 +18.00 --

七天 4.1000 3.7800 +32.00 --

14天 5.5000 3.7900 +171.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.4030 3.2090 +19.40 --

七天 4.0920 3.7720 +32.00 --