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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 16:55 BJT

新兴汇市：经常帐赤字打压印尼卢比触及四年低点，印度卢比创新低

亚洲       当日   今年以   2012年
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 日圆                 97.61     97.54      -0.07  -11.08   86.79
 坡元                 1.2743    1.2703     -0.31  -4.11    1.2219
 台币                 30.032    30.002     -0.10  -2.98    29.136
 韩元                 1115.21   1113.60    -0.14  -4.00    1070.60
 泰铢                 31.36     31.27      -0.29  -2.39    30.61
 菲律宾披             43.70     43.64      -0.13  -6.05    41.05
 索                                                        
 印尼卢比             10485.00  10380.00   -1.00  -8.15    9630.00
 印度卢比             62.75     61.65      -1.75  -12.37   54.99
 马币                 3.2840    3.2770     -0.21  -6.88    3.0580
 人民币               6.1227    6.1150     -0.13  +1.76    6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 郑茵/艾茂林)

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