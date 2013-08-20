台湾数据：7月外销订单年增0.5%，结束连五个月衰退格局

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北8月20日 - 台湾经济部周二公布，7月外销订单较上年同期成长0.5%，优于于市场预估的年减1.46%，结束此前连续五个月的衰退走势。
经济部新闻稿中表示，欧、美、日经济有好转迹象，惟新兴经济体成长减缓，国际需求呈缓步上升，并结束半年来的负成长，虽增幅有限，但已显止跌回温。
经济部并称，展望未来，预期下半年国内外品牌大厂陆续推出手持装置新品，加上中低阶行动装置需求看好，均有助于半导体、晶片及相关供应链的订单扩增。此外，塑化产业等传统货品接单已显回温，均有利于整体订单稳定成长。
但经济部也提醒，电脑订单受到手持装置挤压仍旧疲弱不振，加上高阶手持装置销售是否能符合预期，及国际竞争激烈等因素，是否影响国内的外销厂商接单，值得关注。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年7月 2013年6月
外销订单 +0.5 -3.5
路透调查 -1.46
订单区域
中国大陆(含港) +2.0 -1.7
美国 +2.8 +2.2
欧洲 -1.2 -10.4
日本 -10.7 -12.8
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台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。