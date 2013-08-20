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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 16:11 BJT

台湾数据：7月外销订单年增0.5%，结束连五个月衰退格局

路透台北8月20日 - 台湾经济部周二公布，7月外销订单较上年同期成长0.5%，优于于市场预估的年减1.46%，结束此前连续五个月的衰退走势。

经济部新闻稿中表示，欧、美、日经济有好转迹象，惟新兴经济体成长减缓，国际需求呈缓步上升，并结束半年来的负成长，虽增幅有限，但已显止跌回温。

经济部并称，展望未来，预期下半年国内外品牌大厂陆续推出手持装置新品，加上中低阶行动装置需求看好，均有助于半导体、晶片及相关供应链的订单扩增。此外，塑化产业等传统货品接单已显回温，均有利于整体订单稳定成长。

但经济部也提醒，电脑订单受到手持装置挤压仍旧疲弱不振，加上高阶手持装置销售是否能符合预期，及国际竞争激烈等因素，是否影响国内的外销厂商接单，值得关注。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年7月 2013年6月

外销订单 +0.5 -3.5

路透调查 -1.46

订单区域

中国大陆(含港) +2.0 -1.7

美国 +2.8 +2.2

欧洲 -1.2 -10.4

日本 -10.7 -12.8

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台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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