《交易视点》中国债市投资宜控制总量，波段交易--中信证券

路透北京8月20日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，除基本面、资金面及供给面因素外，机构空头情绪宣泄，也加剧利率产品收益率不断走高，后市中短期利率产品收益率逐步企稳的概率增大，中长期利率产品的交易价值也在逐步增强，而交易风险相对可控。

建议交易型机构在总量控制的前提下可开始关注中长期利率产品的波段交易机会。

**通胀跟踪**

虽然蔬菜价格上涨势头逐步趋缓，但肉类、蛋类等价格进入季节性走高周期，初步预计8月份食品价格价格环比涨幅将扩大至0.6-0.8%附近，对CPI环比贡献在0.2-0.25个百分点。

以此测算，初步预计8月份CPI环比涨幅将扩大至0.3-0.4%左右，而由于8月份翘尾因素将减小0.6个百分点，CPI同比涨幅将小幅回落至2.4-2.5%附近。

**流动性状况显着好转的概率不大**

央行控制表外信用扩张、维持合理的流动性水平、推动金融机构降杠杆等的政策目标似乎与“620钱荒”前没什么太大出入，“总量宽裕”下央行放水或大幅下调逆回购利率的概率也不大。

但由于当前的高备付是银行出于谨慎操作考虑而主动增加的，降杠杆过程尚未结束，银行间流动性状况显着好转的概率不大，短期内7天回购利率仍将维持在3.8%附近。

**市场研判和投资策略**

在增长企稳及通胀温和的基本面组合下，即使资金面偏紧，中长期利率产品收益率出现如此大的跌幅实属罕见，基本面、资金面及供给面对这一现象的解释显得有一定局限性。

我们认为，在货币政策晦暗不明、机构操作谨慎、配置户需求减弱的大环境下，当前中长端收益率大幅上扬一定程度上反映了机构空头情绪的集中宣泄，止损、借券做空、博取边际等交易型行为均放大了市场跌势。

就供需而言，在央行压缩表外业务、降杠杆的总方针没有改变的情况下，大型银行投资户需求不足的情况将得以延续。并且，从供给情况来看，未来包含记账式国债、地方政府债、政策性银行金融债在内的利率产品每周新发规模仍将保持在1,000亿上下，供给压力将延续至三季度末。

诚然，在当前阶段断言商业银行对利率产品需求将系统性减弱还为时尚早，但商业银行利率债需求出现断崖式下滑的概率也较为有限。

因此，我们认为，伴随利率产品收益率的不断走高，中短期利率产品收益率逐步企稳的概率增大，中长期利率产品的交易价值也在逐步增强，而交易风险相对可控。建议交易型机构在总量控制的前提下可开始关注中长期利率产品的波段交易机会。(完)