台湾汇市：台币兑美元微幅收低，美联储会议纪录公布前难脱整理格局

* 由升转贬，因美元走强且韩元收低

* 外资连四日买韩股卖台股，韩元受支撑

* 美联储7月利率会议纪录公布前难脱整理格局

路透台北8月19日 - 台币兑美元 周一收盘微贬3分，收敛早盘的升值走势。交易员表示，主要是受到国际美元走强、韩元收盘由升转贬，且外资持续卖超台股所致。惟在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月利率会议纪录前，一般预料，台币将随亚洲货币呈现狭幅震荡走势。

有汇银人士指出，近期外资对韩国与台湾的股市操作态度不同调。对韩股已连续四个交易日买超，但在台股则是连卖四天，此也导致午后外商银行买美元的力道增强。由于周五有中华电信 共359.13亿台币的现金股利发放，是否是造成外资提前汇出的原因，有待持续观察。

“外资买韩股、卖台股，让台币承受些许压力。”一位本地公股银行交易员说。

交易员认为，虽然台币表现偏弱，但因韩元近日在外资持续买超当地股市支撑下不易走弱，这让与韩元走势亦步亦趋的台币实质交投区间欲跌破30元关卡不易，预料在29.970-29.980附近就会见到支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，受国际美元略为走强带动，海外法人看升台币幅度也缩减，美元/台币各天期换汇点折价幅度有所收敛，其中指标一个月期报在-0.045/-0.035，上日在-0.055/-0.040。尾盘报价 来到29.930/29.948左右，上日收在29.850附近。

汇银人士表示，市场正观望等待美联储周三将公布的7月利率会议纪录，以寻找美国量化宽松政策是否最快在9月退场的蛛丝马迹。在观望气氛趋浓下，明日台币实质交投区间暂看在29.930-29.980。

台股 周一收低0.31%，报7,900.21点。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超40.08亿台币，连四日卖超共计154.00亿台币；上日修正后为卖超2.52亿台币。

本周全球重要数据及事件：

周二台湾公布7月外销订单、美国7月芝加哥联邦储备银行公布全国活动指数；

周三美国联邦公开市场委员会公布7月30-31日会议记录、美国7月成屋销售年率；

周四中国汇丰8月制造业PMI初值、美国及欧元区8月Markit PMI初值、美国6月房屋价格指数；

周五台湾公布7月工业生产指数、美国7月新屋销售、欧元区8月消费者信心指数。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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