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市场报道 | 2013年 8月 19日 星期一 17:18 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七个月高点--央行

路透伦敦8月19日 - 英镑贸易加权指数周一升至七个月高点，市场人士预期英国数据改善将会促使央行提前收紧货币政策。

英镑贸易加权指数 升至81.7，为1月以来最高，当日升幅为0.4%。(完)

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