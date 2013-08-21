《交易视点》流动性预期偏悲观，中国IRS可增加基差交易--国泰君安

路透北京8月21日 - 中国国泰君安证券最新发布的利率互换(IRS)周报表示，央行续发央票以及超预期的逆回购利率，令投资者对中长期流动性偏悲观，IRS曲线上周全线加速上行且变陡。建议适当获利了结部分单边做多仓位，增加基差交易（多七天回购基准IRS，空三个月Shibor基准IRS），并继续进行增陡交易策略。

**市场回顾**

央行公开续发3年期央票，逆回购定价高于市场预期以及二级市场价格，推动IRS曲线增陡上行。

1. 央行公开续发3年期央票，改变机构对中长期流动性的预期。上周央行通过逆回购投放390亿元人民币，较此前一周270亿的逆回购操作量微增；长端继续续作到期的三年央票，3年央票到期860亿元，续作755亿元。加上此前的逆回购以及3个月央票到期，上周央行向市场净投放475亿元。另外，财政部也开展了500亿元规模的3个月国库现金定存，所以公开市场资金净增975亿元，好于此前一周200亿的投放规模。

FR001（隔夜回购定盘利率）上周大涨，FR007（七天回购定盘利率）小幅回升。周成交价分别收于3.58%和3.78%，分别抬高62个基点（bp）和8bp。FR001全周平均水平涨势更猛，周均值收于4.65%，抬升156bp；FR007全周平均价位却是回落，周均值收于3.83%，回落14bp。

Shibor（同业拆放利率）方面，ShiborO/N（隔夜期限）、Shibor1W（一周期限）呈现不同程度的回升，上周成交价分别收于3.21%和3.77%，较此前一周抬升30bp和13bp。但是就全周平均水平而言，ShiborO/N、Shibor1W涨跌互见，周均值分别收于3.22%和3.79。Shibor3M则继续固化在4.65%水位。

2. IRS 曲线增陡上行。正如我们的预期，上周利率互换曲线继续陡峭化上行，呈现出各期限互换利率全线上行，长端涨幅更甚的特征；相比之下，现券曲线虽然在上周也全线上行，但是曲线略有变平。

**交易观察**

基准利率——政策定位抬高短期利率中枢预期。继央行在7月份两次对到期的3年央票展开续作，上周周一晚间公告对次日到期的3年期央票当日续作，续发利率3.50%，持平于上期续发， 但是低于当时二级市场利率近40bp，“量”与“价”上均不利于市场，央行政策意图明朗化将彻底改变机构对中长期流动性水平预期。

央行上周二在公开市场展开的逆回购操作中标利率3.90%高于二级市场价格和市场预期的同时，也显示当前短期利率水平已经接近央行的心理价位，这显然抬升了市场对未来中短期内利率中枢的预期。

8月27日和9月10日都将有3年期央票到期，央行很可能会继续“放短锁长”操作，基准利率易上难下。

互换利率——现券与IRS同时走高，进一步陡峭化过程。上周公开市场逆回购定价偏高推动债市和利率互换市场全线走高，IRS市场表现出与现券市场较强的互动性，现券市场的弱势也带动了互换利率上行，长端尤甚，使得利率互换曲线朝我们预期的方向进一步增陡。

但是利率互换曲线的陡峭程度还不够正常，而且IRS-Shibor（Shibor基准利率互换）仍然处于倒挂状态。预期央行会延续“放短锁长”操作，而且利率市场化对机构行为的影响正逐步加深，我们坚持前期看法，IRS-Shibor曲线仍然有陡峭化修正的风险。

而中期来看，3M Shibor相对下行的空间要大于FR007（七天回购定盘利率），继续推荐做多长端IRS-FR007，做空短端IRS-Shibor（上周这一策略正carry收益为12bp）。

**策略建议**

利率互换曲线全线加速上行而且变陡，投资者对中长期流动性偏悲观。利率互换曲线全线加速上行而且变陡，投资者对中长期流动性偏悲观。央行续发央票以及超预期的逆回购利率，可能彻底改变投资者对中长期流动性预期，高频数据显示短期内宏观数据仍然在改善。

考虑到上周IRS上行过快，单边做有不确定性，建议适当获利了结部分单边做多仓位，增加基差交易（多IRS-FR007，空IRS-Shibor3M），以及继续进行增陡交易策略。 (完)