《分析师观点2》台湾7月外销订单结束连五个月衰退，见底讯号渐明朗

路透台北8月20日 - 台湾经济部周二公布，7月外销订单较上年同期成长0.5%，优于市场预估的年减1.46%，结束此前连续五个月的衰退走势。

经济部新闻稿中表示，欧、美、日经济有好转迹象，惟新兴经济体成长减缓，国际需求呈缓步上升，并结束半年来的负成长，虽增幅有限，但已显止跌回温。

经济部并称，展望未来，预期下半年国内外品牌大厂陆续推出手持装置新品，加上中低阶行动装置需求看好，均有助于半导体、晶片及相关供应链的订单扩增。此外，塑化产业等传统货品接单已显回温，均有利于整体订单稳定成长。

但经济部也提醒，电脑订单受到手持装置挤压仍旧疲弱不振，加上高阶手持装置销售是否能符合预期，及国际竞争激烈等因素，是否影响国内的外销厂商接单，值得关注。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年7月 2013年6月

外销订单 +0.5 -3.5

路透调查 -1.46

订单区域

中国大陆(含港) +2.0 -1.7

美国 +2.8 +2.2

欧洲 -1.2 -10.4

日本 -10.7 -12.8

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林：

7月外销订单转成正成长是好事，这与金属与塑化等产品报价走扬有关。电子产品部分则有好有坏，成长动能来自半导体的相关订单，至于通讯产品的成长则集中在零组件。但成长动能可否维持还不太确定，因美元转强，资金自新兴市场撤离，是否会影响对东协的出口表现存有变数。欧洲方面，要观察9月德国大选结束后，是否推出新的紧缩措施。我们对下半年外销订单的预估还是零成长，7月转正应该是单一状况。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

7月的数据较市场悲观的气氛稍好，我也认为整体来看，全球的经济状况已接近谷底的位置，往复苏的道路走是市场共识，只是力道如何大家还有疑虑。分区域来看，美国、欧洲都已在慢慢回升，中国也有相应的政策推出。虽然主计总处此前下修台湾下半年的出口预期，但我对台湾下半年的出口表现持较正面的看法。

我认为8-9月会有比较明显往上的趋势，第四季也许有机会出现surprise(惊喜)。虽然现在还不到全面复苏，而是个别产业轮流回补较低的库存，但找不到过份悲观的理由。

--永丰银行经济分析师 陈鸿书：

从地区别来看，7月中国、美国等地的订单都有回温，感觉上地区性没有太大差异，讯号看起来是正面的，可以看成缓和复苏。不过从商品别来看，订单主要仍集中在资通信产品，下游货品的去化不算顺畅，上游的机械订单也比上月更弱，表示东南亚及中国等地对资本支出的成长还没有强烈的欲望。

这样看来，虽然全世界坏是见底了，但往上爬仍有疑虑，很难对台湾下半年有太多期待。下半年充其量出口大概就是5%的成长，较以往两位数的成长要逊色许多。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬6分，报30.092。

--台股加权股价指数 收低0.86%至7,832.65点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(http:/www.moea.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处8月最新预估，今年GDP(国内生产总值)年增率为2.31%，并预估今年出口年成长2.30%，进口年成长1.85%。该处预估全年消费者物价指数(CPI)为年增1.07%。

--台湾央行6月底时已连续八季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。