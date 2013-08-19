中国铁路：争取超额完成今年投资计划，连续三年补贴铁路总公司--国务院

路透北京8月19日 - 加快铁路投融资机制改革是中国推进改革的重要组成部分。国务院明确指出，争取超额完成2013年铁路投资计划，并切实做好明后两年建设安排；而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

中国政府网周一刊登国务院“关于改革铁路投融资机制，加快推进铁路建设的意见”全文并称，将研究设立铁路发展基金，以中央财政性资金为引导，吸引社会法人投入；在“十二五”后三年，继续发行政府支持的铁路建设债券，并创新铁路债券发行品种和方式。

“综合考虑铁路建设项目储备、前期工作和施工力量等条件，应加快‘十二五’铁路建设，争取超额完成2013年投资计划，切实做好明后两年建设安排，”新闻稿称。

国务院指出，未来相关部门要加强沟通协调，加快铁路项目审核，加快中西部地区和贫困地区铁路建设，确保“十二五”规划确定的铁路重点项目及时开工，按合理工期推进。

“银行等金融机构要根据自身承受能力继续积极支持铁路重点项目建设，”新闻稿称。

加快推进铁路投资是中国经济稳投资、稳增长的重要组成部分。据新华社8月初报导，中国铁路总公司确认将追加今年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。

“在理顺铁路运价、建立公益性运输核算制度之前，为解决中国铁路总公司建设项目资本金不足、利息负担重等问题，考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴，”国务院指出。

国务院要求，依托干线铁路陆续开通、运力大幅增长等有利条件，中国铁路总公司应千方百计扩大市场份额，依托运输主业开展物流等增值服务，力争客运年均增长10%以上、货运实现稳步增长。

纷扰已久的中国铁道部改革方案在今年3月份终于落定，铁道部一拆为三以实现政企分开。国务院在发布批复中国铁路总公司组建方案的文件中称，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。

国务院表示，要多方式多渠道筹集铁路建设资金，完善铁路发展规划，全面开放铁路建设市场，对新建铁路实行分类投资建设；向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，鼓励社会资本投资建设铁路。

同时，还要研究设立铁路发展基金，以中央财政性资金为引导，吸引社会法人投入；“十二五”后三年，继续发行政府支持的铁路建设债券，并创新铁路债券发行品种和方式。

为了给社会资本进入铁路创造条件，国务院表示，将建立铁路公益性、政策性运输补贴的制度安排；对于铁路承担的学生、伤残军人、涉农物资和紧急救援等公益性运输任务，以及青藏线、南疆线等有关公益性铁路的经营亏损，要建立健全核算制度，形成合理的补贴机制。

“铁路发展基金主要投资国家规定的项目，社会法人不直接参与铁路建设、经营，但保证其获取稳定合理回报，”国务院表示。

国务院在意见稿中还指出，未来将坚持铁路运价改革市场化取向，建立铁路货运价格随公路货运价格变化的动态调整机制；将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价，增加运价弹性。

此外，还将加大力度盘活铁路用地资源，支持铁路车站及线路用地综合开发。中国铁路总公司作为国家授权投资机构，其原铁路生产经营性划拨土地，可采取授权经营方式配置，由中国铁路总公司依法盘活利用