更新版 1-台湾货币市场：短率盘旋低位，拆款需求不振令银行端资金水位高涨

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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* 拆款需求不振
* 银行资金水位高涨
* 短率盘旋低位
* 短票发票量偏少 (更新拆款数据及存单细节)
记者 詹静宜
路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周一盘旋低位。今日整体货币市场资金高涨，然拆款需求不振，银行端苦缺资金去化管道，致银行间隔夜拆款利率续处区间低位，资金涌进短票市场，短票利率亦游走低档。
市场资金调拨人士表示，虽然央行连续五周存单发行余额持续增加，上周五亦有扩大冲销银行间当日隔夜拆款量，不让本旬累计超额准备太快突破2,000亿台币关卡，央行冲销力道对部分资金水位满溢的银行而言仍是杯水车薪，银行间钱满为患令短率持续低迷。
“今天很好拆(入)，一早接到很多要借钱的电话。”一本地资金拆入银行人士说。
市场人士指出，近日去排队请央行收资金的长龙依旧在，但有人“排队老半天也拿不到半毛钱额度”，央行心中自有一把尺，唯有当日超额准备部位很高亟待冲销的银行才拿得到额度，部分银行因此转而期待央行将继续发行两年期存单，以消化银行间过于浮滥的资金水位。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率在0.380-0.43%，同于上日。
**短票市场发票量偏少**
在短票市场方面，大型票券商表示，周一例行发票量偏少，本周短票发行量大致跟到期量持平，发票量能依旧偏低；而银行端为去化过剩资金，买票需求持续热络，令短票利率维持在低档整理。
有大型票券商提及，为避开季底资金效应的影响，跨过9月底的短票可承作在0.67%，30天以内仍以0.66%为主。另有大型票券商称，因发票量有限，银行端若能接受较低的0.65%利率则优先承作，目前可以接受的银行占比已提高到六成。
“区间低位0.65%算不错，压不下去了。”一大型票券商交易员说。
今日30天期短票利率主要交投在0.66%，与上日相同，大区间则在0.65-0.67%。
台湾央行今日共发行3,387.15亿台币存单。若相较存单到期金额3,384.1亿，存单发行余额增3.05亿台币。
本周央行存单到期总额为1兆332.85亿台币，本周余日落点分别为周二1,277.5亿、周三690.5亿、周四2,603.5亿及周五2,377.25亿。
拆款中心 资料显示，周一超额准备为负35亿台币，累计超额准备为1,605亿，加计前期1%的超额准备为2,980亿台币。
**RP利率续探底**
债券市场附买回(RP)成交利率再往低位测试是否站稳。交易人士指出，因殖利率走扬令金融机构对公债持券意愿低落，公司债发行也没有起色，券源奇缺的情况雪上加霜，而市场资金宽松亦难舒解，去化资金压力令成交利率持续探底。
今日证券商及票券商的成交利率皆有低位下探、高位亦往下靠拢的情况，显示投信及寿险资金去化不易，特别是寿险端对成交利率有所松动，市场料本周仍在高位成交的金融机构有机会再往下集中，但低位或暂时持于当前，以免造成市场过份波动。
〞公债的券源相对公司债又少很多，我们就先从公债的利率开始调。〞一位证券商交易员表示。
今日的紧缩因子有正新橡胶的公司债交割38亿台币，宽松因素则有台电公司债到期还本30亿台币。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.63%，大区间在0.60-0.64%，上日在0.62-0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，主要成交区间不变。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.58%，和上日相似；一个月内公司债RP利率交投落则在0.58-0.63%，区间高位下移，上日在0.58-0.65%。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良/杨淑祯)
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