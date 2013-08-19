更新版 1-路透专访：中国光大证券称有实力解决自营误操作所带来的难题

* 光大正面临大问题，但有实力解决

* 通过自有资金、处置资产等来解决流动性

* 对于赔偿公司态度积极，但需要时间 (新增更多评论和背景)

作者 林琦

路透上海8月19日 - 上周五的自营乌龙操作将中国大型券商光大证券 推上风口浪尖，在承受投资损失的同时，还有可能面临股市投资者的索赔问题。对此公司高层周一表示，目前公司面临的困难非常大，但公司有实力来解决这个问题。

该公司董事会秘书梅键在接受路透专访时称，公司将通过自有资金、处置其他证券资产及其他融资渠道来解决流动性问题；对于未来可能的索赔要求，光大证券的态度是认真积极的，但需要市场给予时间。

“现在的困难包括方方面面，这么大的仓位压在身上要去解决，还有负面形象要解决。”他说。

不过他亦指出，公司的困难还是可以克服的，目前公司除策略业务部外，其他主营业务是正常的，都在良性运作，而且事发前公司的各项财务指标都很不错，因此公司有实力来解决这次突发事件。

光大证券公告显示，公司股票周一继续停牌，周二将恢复交易。中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

梅键强调，此次上海证监局只是暂停了光大证券策略投资部的自营业务，而非公司总的自营业务；而且策略投资部作为公司创新业务部门，其收入和利润对公司的贡献不足10%，因此本次暂停业务尚未令公司“伤筋动骨”。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。周一随着乌龙事件冲击淡化，沪综指收升0.83%。

根据证监会上周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

此次乌龙事件对光大证券的影响是多方面的，除了股票和期货的或有损失，还有此次令光大证券触及净资本监管红线，未来在其创新业务审批及公司评级等方面会有不利影响。而且近期外界舆论压力，亦让光大证券时刻处在风口浪尖。光大证券金融市场部周一在债券上一笔人工误操作，虽然损失不大，亦让新闻媒体不停追踪采访。

对于未来可能出现的外界索赔要求，梅键说，“我们的态度是积极的，认真的，但市场要给我们一些时间。”

光大证券周一早上公告指出，若是期指空头合约在平仓期间产生的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。

**不是不卖，时候未到**

“我们的公告是为了维护市场稳定，在我们对错误交易有个处置方案前，不去减持它，让大家都有个心理预期。”梅键指出，

据光大证券公告，在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，

他说，“我们不是想表达一定不卖，是要等处置方案准备好后告诉大家，再开始处置。”

至于市值逾50亿元股票被锁定期间的流动性问题，梅键表示，公司可以通过自有资金、处置其他证券类资产或其他融资渠道来解决，目前为止并未影响到公司其他业务的发展。

光大证券是中国大型金融控股集团光大集团旗下成员，集团成员还包括光大银行 、光大控股 等骨干企业。

对于光大证券自营期指空头头寸何时平仓的询问，他回应称，不便回答这种技术性问题，因他不太熟悉衍生品相关业务。

中金所网站最新数据显示，光大期货在IF1309合约的持仓量周一减少660张。而光大证券上周五因自营对冲需要而卖出的IF1309合约共6,727张。

东方证券金融衍生品首席分析师高子剑指出，海外机构亦曾发生过乌龙事件，有些机构采取的对策就是守股等解套。目前大盘蓝筹股的股价普遍处于低位，光大若是守仓还是一个合理的操作方案。