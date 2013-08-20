《交易视点》中国信用债市场未到大举建仓时--中信证券

路透北京8月20日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，资金面的持续紧张和基本面的相对回暖使得中票短期难现较大趋势性投资机会，大举建仓时机未到，即使收益率因市场情绪转暖而有所下行，其空间也相对有限。

而且城投债审批逐渐恢复还可能带来一定供给压力，部分地方城投不排除存在一定信用风险，因此短期内保持相对谨慎的投资策略。

不过，考虑到短融收益率与回购利率的利差已经处于相对较高水平，并反应了回购利率中枢的上行，因此当前短融仍然具有一定配置价值。

**短融具有一定配置价值**

趋紧的资金面和相对脆弱的市场情绪仍然对短端市场形成一定压力，短融收益率小幅上行，1年期AAA短融收益率达到4.90-95%的水平。

从近期的市场表现看，短期逆回购操作和长期央票续作的同时运用使得市场无法形成资金面明显宽松的预期，资金市场情绪仍然相对脆弱，回购利率难以回到上半年的较低水平，其均值水平有明显的抬升，这一抬升对于短端产品有明显的冲击，近期短融市场的调整在很大程度上也缘于这一因素。

从未来趋势看，回购利率中枢水平的抬升如果逐渐被市场确认，则短融收益率明显下行的空间较为有限，但是考虑到其与回购利率的利差已经处于相对较高水平，在很大程度上已经反应了回购利率中枢的上行，我们认为当前的短融仍然具有一定配置价值。

**大举建仓中票时机未到**

对于中票市场的未来走势，需要从资金面和基本面两个角度进行分析。

从资金面看，前面已经提及，虽然6月末情形再现的可能性较低，但央行相对犹豫的公开市场操作可能使得回购利率中枢较上半年有明显的抬升，这同样将作用于中票市场，带来中票收益率震荡区间的上行；

而从基本面看，短期内结构性的政策微调对整体经济形成了一定的托底作用，7月份工业增加值的反弹也在一定程度上印证了这一点，目前来看这一趋势可能将延续，对于中票市场来说，基本面的回暖同样将带来一定的压力；

因此整体来看，虽然近期市场的调整使得中票收益率水平逐渐达到相对合理的区间，但是短期内难以出现较大的趋势性投资机会，大举建仓时机未到，即使收益率因市场情绪的转暖有所下行，其空间可能也相对有限。

**城投债短期仍相对谨慎**

城投债市场同样明显调整，7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.70%左右的水平，较前一周上行10-20BP左右；

与中票市场收益率上行幅度基本相近，因此等级间信用利差仍然相对稳定；

从未来看，城投债市场在资金面和基本面的压力之外，还需要关注另外两方面的不利因素，

其一是审批的逐渐恢复可能带来一定的供给压力，需要警惕城投债市场出现一级发行利率带动二级收益率上行的可能性，

其二，虽然当前市场对于地方政府救助的预期较强，但是仍然需要关注因部分地方城投因资金链较紧出现信用事件的可能性；

因此，对于城投债品种，短期内我们建议投资者保持相对谨慎的投资策略。

**个券点金**

上周共有50只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1051.7亿元；

短融和超短融中，我们推荐13中石化SCP001、13中石集SCP001、13大唐集SCP005、13中广核SCP001、13五矿股SCP005、13南车SCP004、13华电SCP007、13中电投SCP006、13首机场SCP001、13中水电CP002、13本钢CP001、13南山集CP001、13川水电CP001、13广汇汽车CP003；

中票中，我们推荐13沪仪电MTN001、13川投MTN001、13长虹MTN001；

私募票据中，我们推荐13中建PPN001、13苏交通PPN005、13开滦PPN001、13豫交投PPN003。 (完)