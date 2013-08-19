路透碳点：武汉计划到2020年将单位GDP碳排放较2005年削减56%

路透北京8月19日 - 据湖北武汉市政府宣布的方案以及国家媒体报导，武汉计划超额完成遏制能源消耗以及到2020年末确保碳排放不再扩大的目标。

武汉市政府在其低碳发展方案中称，到2020年将把该市单位GDP的二氧化碳排放较2005年的水平削减56%，而全国的目标是降低40-45%。

根据该方案，到2020年，武汉市碳排放量将达到1.6亿吨的最高点。武汉是中国七个碳排放试点省市之一。

武汉市约有人口1,000万，年经济产值占到全省的40%，主要是来自能源密集型与高排放的制造企业。

武汉也已被选为全国40个探索低碳城市发展计划的地区之一。