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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 17:56 BJT

更新版 1-中国汇市：尾盘购汇促人民币收贬，阻力位盘整料仍持续

* 尾盘购汇明显促即期收贬，并重回6.12元上方
    * 6.11-6.12元可能续盘整，6.10为较敏感位置
    * 后期或随中间价指引缓慢升值

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京8月19日 - 人民币兑美元即期 周一收贬，因尾盘陆续出现购汇盘。交易员表示，尽管
结汇力量并不弱，但早盘出现一波购汇盘将即期再次拉回6.12元，且尾盘又出现较持续的购汇盘，估计6.11-6
.12元区间可能还会盘整一段时间。
    
    上海一外资行交易员表示，早盘出现的这一波购汇以大企业购汇可能性偏大。感觉近期的中间价对于市场
有明显的引导作用，如果低开的话市场还会跟着走。“加上上周疑似央行的干预，可能央行还是不希望人民币
升得太快吧。”
    
    上海一股份行交易员称，和上周数次尾盘一波大额购汇盘将人民币拉低不同，今天尾盘购汇是分了几个时
段来进行，陆续一直有在人买美元，央行出手的痕迹更不明显，后市人民币料仍偏强，6.10将是比较敏感的位
置。
    
    上述外资交易员亦说，客户中后期看人民币升值的还是多一点，但总体会跟央行中间价指导来走，以缓慢
升值可能性为大。年内至今2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。
    
    对于央行行长周小川今日讲话，交易员称，其在汇率方面的表述和此前并没有太大的新意，对市场影响有
限。
    
    中国央行行长周小川在接受中央电视台采访时表示，希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。中国
流动性总体充裕，不会受到短期事件的影响，同时中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市
场化。   
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸市场人民币
 的主要报价：    
                                                                                         
 在岸市场人民币兑美元                                今日             上日        升贬
                      即期成交价格                  6.1229           6.1150      -0.13%
                            中间价                  6.1690           6.1666      -0.04%
                      成交额                       183亿美元                        
                    日内相对于中间价最大波幅                                        
                          日内波动幅度(pips)   0.91% (上限±1%)       日高        日低
                                                      207            6.1131      6.1338
                      2013年来即期升贬值幅度         1.75%                               
        1年期美元/人民币掉期升水                     1,050                          
                                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间17:48                        今日             上日          
                       1年期NDF                    6.2455/90         6.2460         
                               CNH即期             6.1137/49         6.1090         
        
    东京汇市美元兑一揽子货币周一上涨，近期市场关注本周稍晚公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7
月政策会议记录。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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