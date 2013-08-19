更新版 1-中国汇市：尾盘购汇促人民币收贬，阻力位盘整料仍持续

* 尾盘购汇明显促即期收贬，并重回6.12元上方 * 6.11-6.12元可能续盘整，6.10为较敏感位置 * 后期或随中间价指引缓慢升值 (新增评论和收盘报价) 路透北京8月19日 - 人民币兑美元即期 周一收贬，因尾盘陆续出现购汇盘。交易员表示，尽管 结汇力量并不弱，但早盘出现一波购汇盘将即期再次拉回6.12元，且尾盘又出现较持续的购汇盘，估计6.11-6 .12元区间可能还会盘整一段时间。 上海一外资行交易员表示，早盘出现的这一波购汇以大企业购汇可能性偏大。感觉近期的中间价对于市场 有明显的引导作用，如果低开的话市场还会跟着走。“加上上周疑似央行的干预，可能央行还是不希望人民币 升得太快吧。” 上海一股份行交易员称，和上周数次尾盘一波大额购汇盘将人民币拉低不同，今天尾盘购汇是分了几个时 段来进行，陆续一直有在人买美元，央行出手的痕迹更不明显，后市人民币料仍偏强，6.10将是比较敏感的位 置。 上述外资交易员亦说，客户中后期看人民币升值的还是多一点，但总体会跟央行中间价指导来走，以缓慢 升值可能性为大。年内至今2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。 对于央行行长周小川今日讲话，交易员称，其在汇率方面的表述和此前并没有太大的新意，对市场影响有 限。 中国央行行长周小川在接受中央电视台采访时表示，希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。中国 流动性总体充裕，不会受到短期事件的影响，同时中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市 场化。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币 的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1229 6.1150 -0.13% 中间价 6.1690 6.1666 -0.04% 成交额 183亿美元 日内相对于中间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 0.91% (上限±1%) 日高 日低 207 6.1131 6.1338 2013年来即期升贬值幅度 1.75% 1年期美元/人民币掉期升水 1,050 离岸人民币市场,北京时间17:48 今日 上日 1年期NDF 6.2455/90 6.2460 CNH即期 6.1137/49 6.1090 东京汇市美元兑一揽子货币周一上涨，近期市场关注本周稍晚公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7 月政策会议记录。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)