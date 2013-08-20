《交易视点》中国转债投资宜持仓待涨，暂可不加仓--中信证券

路透北京8月20日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，A股近两周风格转换明显，估计后市高估值成长股将继续回落，业绩稳定的银行、地产等低估值蓝筹股票成为主要的增持标的，转债投资者持仓待涨，遇急跌或9月风险因素释放后再小幅加仓，并需及时止盈。

个券方面，中行转债是攻守兼备的品种，民生转债具有低吸价值，国电转债仍可继续持有；如需加仓，建议优先保证安全性，中行转债是相对较好的选择。

**短期风险待释放**

8月16日“乌龙指”事件发生后，当天上午转债放量上涨，随着午后事件的澄清和股指的回调，部分投机转债的资金止损离场。

最终，四大转债在当日正股平均上涨0.7%的情况下，转债平均下跌-0.4%，跑输正股1.1个百分点，其中既有投机落空坚决止损的因素，也有担忧本周权重股补跌的因素。

本周，光大证券异常交易买入的股票和跟随追涨投资者买入的股票可能被减持，权重股将面临下跌风险，转债也将承压。

**风格转换进行时，低估值蓝筹或将估值修复**

上周基本面、政策面平淡，货币市场利率小幅上升，对A股总体影响不大。但市场特征清晰，可以观察到，投资者对7月份经济数据利好的反应不够积极，而风格转换正在发生。

这表现在，第一，7月份经济数据利好仅在8月12日带动A股大幅反弹逾2%，之后开始逐步回落，投资者更多地将经济数据的好转视为企业补库存带来的短周期回升，并未认可其持续性。

第二，A股近两周出现明显的风格转换现象，主板连续两周上涨，中小板上周开始回调，而创业板已连续两周回调且跌幅达5%。

展望后市，预计高估值的成长股将继续回落，业绩稳定的银行、地产等低估值蓝筹股票成为主要的增持标的。

不过，在经济增速放缓的趋势下，仅凭估值修复也难以支撑蓝筹股整体的大幅上涨，而且9月份将面临QE退出、资金面趋紧的风险因素，反弹空间预计不大。

**转债投资策略**

短期来看，“乌龙指”事件将导致本周权重股抛压加大，T+0交易的转债虽有提前反应，恐怕也将承压。短期风险释放后，蓝筹转债有望跟随正股估值修复而出现反弹行情，但相比纯债不具有明显优势。

第一，当前转债安全边际较高，下跌风险不大；

第二，风格转换将带来蓝筹股估值修复，转债有望小幅上涨，但仍面临9月份资金趋紧、QE退出等风险因素，不确定性较高；

第三，纯债收益率大幅上行后，中低等级短融和长久期中高等级债券将逐渐具有投资价值，待银行配置盘重新进场后，转债相比纯债优势并不明显。

总体来看，建议转债投资者持仓待涨，遇急跌或9月风险因素释放后再小幅加仓，并需及时止盈。

个券方面，中行转债是攻守兼备的品种，民生转债具有低吸价值，国电转债仍可继续持有；如需加仓，建议优先保证安全性，中行转债是相对较好的选择。

此外，工行、中行转债转股溢价率仅为-0.5%和3.3%，预计两周之内转股溢价率回升1%的可能性较大，套利机会值得关注。

东华转债：8月19日上市，追涨风险较大，待回落至115元以内再增持。 (完)