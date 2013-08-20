《交易视点》离岸人民币投资级债券收益率下行空间有限--中信证券

路透北京8月20日 - 中国中信证券最新发布的海外海债券市场周报认为，在债券配置上，投资级债券信用利差已经处于低位，未来收益率下行的空间有限。

低等级债券信用利差尚未回归至均值水平，中低等级债的配置价值相对较高，建议投资者适当增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。

**债券发行人半年报点评**

（1）佳兆业。上半年总营收70.1亿元，同比激增205%，主要由于已确认的物业销售增加所致；净利润10.25亿元，较去年同期增长51.9%。

随着今年旧改项目的推进，该公司全年经营业绩有望进一步提升；

（2）新城发展。上半年总营收约人民币50亿元，同比增长34.1%。但归属普通股东净利润同比大幅下滑43.8%至8,510万元，主要由于交付的物业产品的组合及地区不同，致使营业成本上升过快所致。

由于债务融资规模持续增加，该公司的杠杆率高企，利息支出压力进一步增加，长期偿债能力较弱；

（3）仁恒置地。上半年营收人民币30.62亿元，同比下滑4.3%；归属普通股东净利润7370万元，较去年同期大幅下降91.5%，主要原因是投资物业公允价值损益降低、外汇换算损失等原因所致。

随着下半年新盘入市和大部分合约销售将进行结算，该公司经营业绩有望回归至正常水平。

**市场研判和投资策略**

和5月末相比，目前离岸人民币债市主要有两大不同：

一是离岸人民币国债收益率大幅上行，收益率对美联储可能的缩债计划已经有所反应。3年期CNH CGB目前收益率约为3.0%，较5月末已经上升了约100bp。即使9月份海外市场波动加大，离岸人民币国债收益率再次大幅上升的可能性并不大；

二是国内实施“稳增长”政策，经济企稳回升。投资者对中国经济的担忧缓解，人民币汇率重拾升势。

因此，我们认为离岸人民币债市整体上仍有望继续回暖。在债券配置上，投资级债券信用利差已经处于低位，未来收益率下行的空间有限。

而低等级债券信用利差尚未回归至均值水平，中低等级债的配置价值相对较高，建议投资者适当增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。

**I.T信用分析**

该公司的优势包括：具有“跨品牌、多层次”的业务模式，能够满足不同层次的顾客人群需要；致力于搜罗具潜力的新品牌以加强品牌组合，业绩具有较好的弹性；偿债能力较强。

需关注的因素：服装行业竞争激烈、市场高度分散、易受时装潮流及顾客需求波动影响；

二是国内消费环境整体疲软，服装板块也深受影响，短期景气度遭遇周期低谷；三是品牌吸引力有下降的趋势。

综合考虑，I.T的中信内部评级为E1级别，相当于国内外部评级的A+级别。 (完)