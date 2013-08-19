重温稿-台湾货币市场：短率盘旋低位，拆款需求不振令银行端资金水位高涨

* 拆款需求不振

* 银行资金水位高涨

* 短率盘旋低位

* 短票发票量偏少

记者 詹静宜

路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周一盘旋低位。今日整体货币市场资金高涨，然拆款需求不振，银行端苦缺资金去化管道，致银行间隔夜拆款利率续处区间低位，资金涌进短票市场，短票利率亦游走低档。

市场资金调拨人士表示，虽然央行连续五周存单发行余额持续增加，上周五亦有扩大冲销银行间当日隔夜拆款量，不让本旬累计超额准备太快突破2,000亿台币关卡，央行冲销力道对部分资金水位满溢的银行而言仍是杯水车薪，银行间钱满为患令短率持续低迷。

“今天很好拆(入)，一早接到很多要借钱的电话。”一本地资金拆入银行人士说。

市场人士指出，近日去排队请央行收资金的长龙依旧在，但有人“排队老半天也拿不到半毛钱额度”，央行心中自有一把尺，唯有当日超额准备部位很高亟待冲销的银行才拿得到额度，部分银行因此转而期待央行将继续发行两年期存单，以消化银行间过于浮滥的资金水位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率在0.380-0.43%，同于上日。

**短票市场发票量偏少**

在短票市场方面，大型票券商表示，周一例行发票量偏少，本周短票发行量大致跟到期量持平，发票量能依旧偏低；而银行端为去化过剩资金，买票需求持续热络，令短票利率维持在低档整理。

有大型票券商提及，为避开季底资金效应的影响，跨过9月底的短票可承作在0.67%，30天以内仍以0.66%为主。另有大型票券商称，因发票量有限，银行端若能接受较低的0.65%利率则优先承作，目前可以接受的银行占比已提高到六成。

“区间低位0.65%算不错，压不下去了。”一大型票券商交易员说。

今日30天期短票利率主要交投在0.66%，与上日相同，大区间则在0.65-0.67%。

台湾央行今日共发行3,387.15亿台币存单。若相较存单到期金额3,384.1亿，存单发行余额增3.05亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆332.85亿台币，本周余日落点分别为周二1,277.5亿、周三690.5亿、周四2,603.5亿及周五2,377.25亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负35亿台币，累计超额准备为1,605亿，加计前期1%的超额准备为2,980亿台币。

**RP利率续探底**

债券市场附买回(RP)成交利率再往低位测试是否站稳。交易人士指出，因殖利率走扬令金融机构对公债持券意愿低落，公司债发行也没有起色，券源奇缺的情况雪上加霜，而市场资金宽松亦难舒解，去化资金压力令成交利率持续探底。

今日证券商及票券商的成交利率皆有低位下探、高位亦往下靠拢的情况，显示投信及寿险资金去化不易，特别是寿险端对成交利率有所松动，市场料本周仍在高位成交的金融机构有机会再往下集中，但低位或暂时持于当前，以免造成市场过份波动。

〞公债的券源相对公司债又少很多，我们就先从公债的利率开始调。〞一位证券商交易员表示。

今日的紧缩因子有正新橡胶的公司债交割38亿台币，宽松因素则有台电公司债到期还本30亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.63%，大区间在0.60-0.64%，上日在0.62-0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，主要成交区间不变。