台湾货币市场：短率续处低位，银行资金抢标短期商业本票

* 市场资金宽裕

* 拆借需求低迷

* 短率续处低位

* 资金抢标短期商业本票

记者 詹静宜

路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。随着现金股利陆续入袋，然资金去化不易，令银行间资金情势偏滥，致短率续处低位；此外为避免利率上行风险，资金转向短天期利率商品，带动短期商业本票利率走低。

银行资金调拨人士表示，受到美国量化宽松(QE)退场效应影响，利率上行风险意识抬头，资金流向短天期的货币商品，今日银行及票券争相竞标中油、台电短期商业本票，令得标利率低于市场预期。

“半年内利率商品大家接受度比较高。”一本地大型官股银行人士说。

中油、台电今日分别标售121天期、153天期商业本票，发行金额各自为70亿台币、43.5亿台币，得标利率分别为0.727%、0.788%，低于市场预期，大致由银行端得标。

银行交易员指出，现在银行间资金水位偏高，而市场拆借需求低迷，急寻销钱管道，有鉴于长券利率上行风险增温，资金纷纷涌进半年内的利率商品。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 走高5.2分报29.980。

**台股 走跌0.52%，报7,858.23点；成交量 报592.29亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.43%，上日在0.380-0.43%。

**短票利率稍向区间低位靠拢**

在短票市场方面，大型票券商表示，由于中油、台电今日相继标售商业本票，并将于明日发行，促使近日发票量可望稍有增温，而银行端资金去化压力仍大，增额短票尚不足以因应，令短票利率稍向区间低位靠拢。

银行业者则指出，目前发票量还是太少，皆以到期续做为主，有时要买还买不到，实在不能接受短票利率再往下调。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，少数民间客户承作在0.67%。

台湾央行今日存单到期金额1,277.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆332.85亿台币，本周余日落点分别为周三690.5亿、周四2,603.5亿及周五2,377.25亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负11亿台币，累计超额准备为1,626亿，加计前期1%的超额准备为3,001亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持于上日。交易人士指出，虽然时序逐渐进入月底，但市场资金水位并未明显下降，新券来源亦不多，场上以到期续作为主，利率没有变化，市况平静。

不过在上日单一证券商下调公债RP成交利率低位后，今日场上成交利率仍在区间高端的证券商表示，将在本周逐步将高端利率微幅下调，以让利率成交更为集中，不过速度不会太快。

〞调整的速度太快客户会不高兴，我们还是一步一步来。〞一位证券商交易员表示。

市场交易人士并指出，公债券源奇缺的问题当前难以解决，目前市场正待9月中旬10年新券的标售及发行，若届时交易商持券比例不低，才有机会为市场注入公债新券。

此外，因应潭美台风可能来袭而致明日金融市场或停止交易，交易员也称今日的交易尽量以保守因应为主，避免不必要的新增交易，以免因临时放假而衍生问题。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.63%，大区间在0.60-0.64%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。