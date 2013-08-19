港股业绩：保利置业有信心今年销售达标，料下半年毛利率维持于30%

路透香港8月19日 - 中国房地产发展商--保利置业集团有限公司 周一指出，下半年宏观形势不稳定，但楼价没有下降，毛利率也能维持在30%水平。

集团主席兼董事总经理雪明在业绩发布会称，由于成本较楼价升幅为大，加上城市建设配套费增加及项目品质提升，因此集团上半年的毛利率下降约5%。

“毛利率下降是行业普遍的情况，相信其他公司也是这样，预期下半年毛利率能维持在30%水平。”他说。

另一开发商龙湖地产 上半年毛利率也有下滑。

保利置业表示，上半年的销售额约146亿元人民币，较去年同期上升约45%，已完成年初定下的全年销售目标260亿元人民币的56%。

“（我们）有信心完成今年的销售目标，但暂时未有计划提高销售目标...，希望下半年推出的两个在惠州保利阳光城及南宁保利君悦湾的新盘，能售出50-60%。”他说。

集团上半年以挂牌、收购、拍卖等形式购入五幅分别位于烟台、佛山、贵阳、南宁及武汉的地块，合计新增土地储备建筑面积约275万平方米，并表示会继续以开发长三角及西部地区的二线城市为重点，推出更多符合市场需求的中小型刚需产品，暂无计划开拓一线城市。

保利置业截至6月底止半年收入按年增长60%至103.58亿港元；纯利按年增约83%至19.59亿港元，每股盈利0.5407港元，去年同期为0.2965港元，不派中期息。 保利置业今天收跌1.85%，报4.77港元。(完)

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