更正-路透基点：三家银行加入SOHO中国的24亿元人民币贷款案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：因原文有误，第三段应为综合收益为中国人民银行基准利率“上浮”15%，非“基准利率的15%”)
路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，三家银行已经加入SOHO中国有限公司的24亿元人民币(3.92亿美元)五年期贷款案，中国银行上海分行担任牵头行。
中行承贷8亿元，中国农业银行、中国工商银行及宁波银行加入，分别承贷8亿元、7亿元和1亿元。
一位消息人士称，这笔贷款由土地及房产提供担保，综合收益为中国人民银行基准利率上浮15%。
该消息人士表示，贷款将用于位于上海虹桥临空经济园区的凌空SOHO项目。根据SOHO中国官方网站，凌空SOHO是集办公商业于一体的综合项目，由世界著名建筑师Zaha Hadid(扎哈·哈迪德)担纲总建筑设计师，项目已于2011年10月动工，预计2013年完工。
贷款签约日期为8月7日。
SOHO中国目前还在寻求另外两笔贷款：约10亿元人民币三年期贷款，用于上海SOHO海伦广场项目，还有7亿美元境外再融资贷款。
SOHO中国2012年营收较上年增加169%至153亿元人民币。SOHO中国完工和在建项目总建筑面积达540万平米，专注于京沪两地黄金地段甲级写字楼的开发、租赁、物业管理与投资。该公司自持京沪两地黄金地段总建筑面积近190万平米的甲级写字楼，并将成为上海外滩最大的业主。(完) (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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