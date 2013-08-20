《热点透视》8月股市交易清淡只是市场不安情绪的部分原因

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott 编译 蔡美珍

路透伦敦8月19日 - 全球股市警铃响起。美国标准普尔500指数 在8月15日挫跌1.4%，为近两个月来最大单日跌幅。反映标准普尔指数未来30天隐含波动率的波动率指数 跳升13%。中国股市沪综指 在8月16日早上先是跳涨5%，之后又回落收跌。

好消息是，这些剧烈震荡背后有很强大的技术面原因：许多市场人士离场渡假，造成8月市况沉闷，交易量萎缩，因而会有更多剧烈波动。2008年之后那几年，先后因为全球经济崩盘忧虑及欧债危机的关系，打破了这个传统上长达一个月的沉闷空窗期。而现在，由于短线威胁因子减少，道琼工业指数 的一周成交量在8月9日止当周下滑至4.25亿股，根据汤森路透资料，扣除掉公共假期因素，这是2008年危机以来的最低交易量纪录。欧洲也有类似的情况。

坏消息是，市场的剧烈震荡也是在反映对经济的真切疑虑。美国的消费者支出情况看起来不太妙：沃尔玛 公布的季度财报欠佳，并下修年底财测，与上周稍早的Macy's同病相怜。在此同时，摩根士丹利 的分析师认为，信贷市场目前行情反映出，欧洲公司债的五年期信用违约互换(CDS)到12月时回升到欧债危机水准的机率达25%。

诚然，许多欧元区国家已经好不容易挤出一年半来第一次的季度经济成长。但其他国家仍然问题缠身。房市泡沬破灭，导致荷兰经济连续第四季萎缩。

在9月恢复到正常市场交易量水准之前，投资人将很难评估股市究竟反映了多少基本面。尤其全球股市交易量有气无力的情况已有一阵子，这使得情况更加复杂。另外，道琼工业指数成交量在8月16日止当周确实也稍微放大到5.34亿股。

话虽如此，交易员还是会乐于见到8月重新回到沉闷格局。这至少让人有理由不必过度担心那些经济地雷。这种想法可以让交易员更容易享受剩下的夏日假期。(完)