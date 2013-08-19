中国煤炭：下半年煤炭需求料小幅增长，煤价下行压力仍存--行业协会

路透北京8月19日 - 中国煤炭工业协会副会长姜智敏周一称，预测三季度及下半年中国煤炭需求将保持小幅增长，市场继续呈现供需总量宽松、结构性过剩的态势，煤炭价格下行的压力依然存在。

新华援引其在新闻发布会上称，今年三季度及下半年，产能将继续释放，进口增加，全社会煤炭库存维持高位，行业去产能、去库存的任务繁重，企业经营将面临更大的困难。

“部分困难企业职工收入受到影响，部分老矿区的困难企业已经出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。”姜智敏称。

据其介绍，当前企业经营困难加大，货款回收更加困难，企业成本持续增加，行业利润继续大幅下降。前六个月规模以上煤炭企业利润同比下降43.3%；大型煤炭企业利润同比下降40.8%，其中24家企业亏损，亏损面26.7%，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等七个省份出现煤炭全行业亏损。

在库存方面，7月末，煤炭企业库存9,020万吨，同比增加235万吨，增长2.7%。

而自2012年二季度开始，煤炭采选业固定资产投资增速下降，今年前七个月煤炭投资2,589亿元，同比下降1.6%，降幅收窄。

在煤炭价格方面，自2011年11月以来，煤炭价格持续下滑。2013年8月2日中国煤炭价格指数159.1点，比年初下降11.6点，同比下降19.7点，比2011年的高点下降了43.9点。