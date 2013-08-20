中国资管：下半年银行理财月均收益率或维持在4.5%左右，高于1-5月水平--报告

路透北京8月20日 - 普益财富发布的最新报告称，2013年下半年市场流动性总体仍将保持较为充裕的状态，但在月末、季末会阶段性趋紧。反映到银行理财市场，预计下半年理财产品的收益率将整体趋稳，月均收益率维持在4.50%左右，高于今年1-5月份的收益水平

普益财富发布的2013年下半年银行理财与集合信托市场趋势展望并称，受月末流动性阶段性趋紧的影响，下半年理财产品“月末收益率冲高”的现象将会更加明显，尤其是在9月末和12月末，产品收益率骤然上升的现象可能会重演。

**推动银行理财产品基金化进程**

“8号文”对银行理财市场的影响，1-2年内主要表现在以下几个方面。首先，随着“8号文”各项措施的进一步落实，投资于标准债权资产的产品规模占比增加、项目融资类产品规模占比减少的趋势将延续，这有利于整个理财业务的风险控制。

非标债权资产规模占比受限，使商业银行今后会将更多注意力集中到结构性产品、资产管理类产品等领域，从而推动银行理财产品多品类的发展创新。

第二，产品收益率方面，标准化债权资产占比增大、投资组合整体收益的下滑会传导到产品端，在一定程度上拉低整体收益水平。同时，随着监管层对“资产池”运作模式的清理，投资管理成本的上升也会导致投资收益率的下降。

第三，产品期限和风险收益层面，由于非标准化债权资产具有期限较长、收益较高的特征，随着“银行理财产品的投资项目与产品一一对应”要求的深入落实，银行理财产品的平均投资期限将会延长、产品投资期限集中度降低；不同类型产品的风险-收益层级将更加明晰。

最后，在理财产品的投资运作模式方面，“8号文”重点管控非标债权类产品的投资运作，对分步骤、分层次清理“资金池”具有示范意义，预计今后所有产品都会向“投资资产与产品一一对应”看齐。“8号文”的出台指明了银行理财投资管理模式的转变方向：产品投向具体透明、收益分配以真实投资资产收益为基准的基金化理财产品将是未来银行理财的发展方向之一。

**利率市场化进程加快，或重塑银行理财市场格局**

在中国的金融生态体系中，银行理财产品有着银行信用的天然背书，目前商业银行对自己发行的非结构性理财产品大多保持着“刚性兑付”，广大投资者也一直将其视为银行存款的替代投资品，因此从某种意义上说，理财产品充当了中国存款利率市场化的有力推手。然而，随着真正的存款利率市场化渐行渐近，银行理财产品将逐步回归“代客理财”的本质，存款利率的最终放开将可能重塑银行理财市场格局。

1、固定收益类产品份额降低

从资金投向看，目前银行理财产品以固定收益类资产为主要投资标的。普益财富数据显示，2013年1-7月，债券与货币市场类理财产品共发行11,771款（占比47.79%），是市场上份额最大的一类产品。

待存款利率放开之后，存款利率的上浮会削弱这类产品的市场吸引力，传统的“保本、类存款”理财产品将受到最大的冲击，其市场份额可能会逐渐萎缩；为了提高理财产品的市场竞争力，组合化资产配置是较优的选择，因此未来组合投资类产品会进一步增多；同时，当银行理财产品体系建立起阶梯状更明确的风险—收益层级、投资者更能充分认识投资风险之后，投资于股票、基金等权益类资产的产品份额也将逐步扩大。

随着银行理财投资渠道的日渐拓宽，投资标的的创新会更加丰富，目前银行理财产品“同质化”严重的问题将得到有效改善，同时银行理财市场也会获得更广阔的发展空间，呈现出多样化的格局。

2、理财产品结构化

在银行理财市场的发展中，回归“代客理财”的本质，使投资者实现真正的投资是理财产品创新的宗旨。在固定收益类产品完成其历史使命后，结构化理财将成为利率市场化时代商业银行与投资者的共同选择。

结构化理财产品是基于风险定价的，其投资范围广泛、挂钩标的丰富、结构设计多样，在保障全部或者部分本金的基础上，通过挂钩利率、汇率、指数等金融产品或其衍生产品，使投资者有机会投资于高风险、高收益的金融资产，并能通过结构设计加大投资杠杆，博取更高的收益。

国内金融市场的深化发展必将带来金融工具的丰富创新，随着银行资产管理能力的不断提升、投资者对理财产品风险认识的逐步深化，未来通过嵌入衍生合约实现风险充分披露和转移的结构化产品，以及投资于资产证券化等创新投资标的的理财产品，将成为银行理财的发展方向。

3、理财产品基金化

从投资运作模式看，“8号文”明确要求理财产品“单独建账、单独管理、单独核算”，为银行理财产品基金化埋下了伏笔。对商业银行而言，“基金化”的理财产品可以采用理财资金与资产（资产组合）的“一对一”（“一对多”）模式，产品净值由所配置资产的收益确定并定期公布。

按照投融资的方式进行资产管理，投资收益与风险完全由客户承担，使商业银行彻底摆脱了“刚性兑付”的风险，推动理财业务回归资产管理本质。

此后，不同银行理财产品之间的竞争将演变为银行资产管理能力的比拼，商业银行在市场研究、资产配置与投资管理、流动性管理、风险控制等方面将面临极大考验。