路透基点：远东宏信寻求美元贷款，已向数家银行发出邀贷--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，金融租赁公司远东宏信正在寻求一笔美元贷款。
据消息人士称，该公司已经向数家银行发出邀贷。
这些银行被要求各自承贷约3,000万美元。
消息人士称，借款人计划至少筹借1亿美元。
贷款期限在三年左右。
去年12月，远东宏信签署了一笔三年期子弹式贷款，规模从最初的1.2亿美元增加至3.9亿美元。星展银行担任牵头行，最高综合收益为340个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。
远东宏信为香港上市公司，亦为中国国有企业中化集团的成员企业。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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