版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 18:37 BJT

路透基点：远东宏信寻求美元贷款，已向数家银行发出邀贷--RLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，金融租赁公司远东宏信正在寻求一笔美元贷款。

据消息人士称，该公司已经向数家银行发出邀贷。

这些银行被要求各自承贷约3,000万美元。

消息人士称，借款人计划至少筹借1亿美元。

贷款期限在三年左右。

去年12月，远东宏信签署了一笔三年期子弹式贷款，规模从最初的1.2亿美元增加至3.9亿美元。星展银行担任牵头行，最高综合收益为340个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。

远东宏信为香港上市公司，亦为中国国有企业中化集团的成员企业。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐