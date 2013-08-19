路透基点：远东宏信寻求美元贷款，已向数家银行发出邀贷--RLPC

据消息人士称，该公司已经向数家银行发出邀贷。

去年12月，远东宏信签署了一笔三年期子弹式贷款，规模从最初的1.2亿美元增加至3.9亿美元。星展银行担任牵头行，最高综合收益为340个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。