《交易视点》中国利率债将否极泰来，试探性进入为首选策略--中金

路透北京8月20日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，近期债市大跌，但这可能会否极泰来。这源于近期人民币走强，可能推动近期外汇占款有一定的恢复；未来几个月财政存款也可能反季节性投放，以及利率债的总供给量从9月份后开始放缓。

随着收益率脱离经济基本面的上升，无论是货币政策态度适度的放松还是供需关系开始改善，交易性资金都会开始进场，从而推动市场反弹。

站在交易性资金角度，要精确捕捉到收益率最高点较为困难，如果等所有信号都明朗再入场，可能无法获得足够的筹码。因此，试探性的进入可能是首选的策略。

**淘汰落后产能将推动工业品价格反弹？**

从逻辑上讲，淘汰落后产能如果力度足够大，将在推动PPI回升的同时降低CPI上涨的压力，推动二者的收敛。但从实际数据看，淘汰落后产能对于工业品价格的拉动作用微乎其微。

首先，即使假设“十二五”剩余产能淘汰计划全部在今年完成，相对于产能的淘汰率平均只有4%左右。

其次，淘汰落后产能并不意味着产能将出现净减少，事实上由于每年新增产能远大于淘汰的落后产能，过去几年产能不降反升。

第三，淘汰落后产能的执行效果值得质疑，存在虚报、用已淘汰设备充数等问题。

总体而言，尽管短期内企业补库存或国际大宗商品价格的反弹有可能推高PPI同比，但从趋势上看，落后产能的淘汰尚不能从趋势上改变工业品价格疲弱的走势。

相对而言，由于落后产能的劳动密集度更高，因此对劳动力需求和居民收入的负面影响可能更大一些，这样对降低CPI的作用可能比推高PPI回升的作用更大，不过总体而言仍不宜高估其影响。

**8至12月财政投放资金将达到2.4万亿**

7月份财政支出负增长主要与去年同期高基数有关，并不能反映财政紧缩的意图。从目前来看，财政收入增速稳步上升且符合全年增长目标，没有紧缩支出的必要。

财政支出增速略慢于全年目标值，意味着下半年有望提速，如果年末财政收入与支出均达到预算目标，那么将净投放2.4万亿的财政资金。考虑到新政府对“年底突击花钱”比较敏感，因此三季度投放的节奏可能比往年明显增加，有利于资金面的改善。

当然，财政支出增速的提高也可能对经济增长有一定刺激，对利率债的基本面有负面影响。但值得注意的是，衡量对经济增速的影响时更应该关注财政支出的增速而不是绝对额，尽管支出的绝对水平扩大，但全年的增速仍然比去年明显下降，因此对消费和投资的增速难以起到支撑作用，不会对基本面的预期产生明显影响。

**否极待泰来**

近期收益率与基本面的背离较大程度上源于货币政策的不明朗以及由此导致的市场预期混乱和恐慌情绪，利率债的招标规则引发的负反馈加重了利率债的调整幅度。

近期债券市场情绪似乎已经差到了不能再差的地步。但是否会否极泰来，则是市场各方所关心的问题。由于这轮收益率的调整更多的是流动性层面和货币政策不明朗所引发的，解铃还须系铃人，首要解决的还是流动性和货币政策信号的问题。目前市场对近期货币政策放松不抱有预期，但如果出现小幅的放松，则可能会改善情绪。

在货币政策信号仍未十分明朗的情况下，近期存款增量的变化也可能会改善市场情绪。银行计财部的思路仍是要看到存款流入后才开始分配资金用于投资。

因此，存款的多寡对银行配置债券需求的强弱有很大的影响。合计外汇占款和财政存款，今年7月份的外生性存款明显低于季节性，也创了历史新低，是导致银行债券配置续期较弱的重要因素。

短期来看，由于近期人民币走强，再创汇改新高，市场的结汇意愿上升，推动近期外汇占款有一定的恢复。在财政部加强存量财政资金盘活以及加快财政支出的口号下，未来几个月财政存款会有反季节性的投放。随着存款的恢复，会逐步改善目前配置需求较弱的局面。

供给端来看，利率债近期供给压力仍偏大，但主要集中在地方政府债，政策性银行债净供给量相对小于国债和地方政府债，利率债的总供给量从9月份后开始放缓。

短期内，随着收益率脱离经济基本面的上升，越来越多的投资者开始关注利率产品的交易性机会。无论是货币政策态度适度的放松还是供需关系开始改善，这些交易性资金就会开始进场，从而带动供需关系在边际上进一步改善，推动市场的反弹。

站在交易性资金的角度而言，要精确捕捉到收益率最高点较为困难，如果等所有信号都明朗再入场，可能无法获得足够的筹码。因此，试探性的进入可能是首选的策略。例如本周10年国债的招标受到各方的关注。

中长期而言，债市的趋势性机会仍在于经济动能的重新减弱以及美元的走强。从经济基本面来看，我们认为本轮的补库存行情持续不会超过一个季度，在货币增速逐步回落的情况下，经济动能在年内仍会再度减弱。此外，一旦美联储开始退出QE，美国国债收益率可能还会继续上升，从而带动美元走强。

从历史上来看，美元指数和中国国债收益率有较强的负相关性。一旦美元走强，则有利于国内债券收益率回落。(完)