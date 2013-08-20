《交易视点》中国转债“共振不理想”，小机会结束--中金

路透北京8月20日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债可策略双周报认为，中国转债随政策、经济增长、流动性和情绪方面的“共振不理想”，追涨是震荡市行情操作中的大忌，在9月份到来之前遇冲高稍作减持。股市本周初预计又会回到区间震荡的中枢位置，上下两难，等待新的触发剂出现。

转债本身来看，债基高杠杆、供给压力将持续、9月底流动性冲击担忧仍将抑制估值表现。因此，转债市场没有脱离“螺蛳壳里做道场”的格局，逢高减持后保持中性或略偏低仓位。

**市场回顾**

过去两周得益于周期股反弹，转债平价指数上涨2.43%，而转债指数基本收平，表现为平价溢价率和估值得到压缩。

我们原本对8月份“小机会”有所期待，反弹驱动力源于政策、经济增长、流动性和情绪方面的共振。上述共振在8月份上半月的确出现，增长数据超预期而通胀低于预期，这一宏观数据组合曾令市场一度兴奋。

不过，我们在上周四盘中提到上述共振情况恐不够理想，短板在货币政策上面。如果没有货币政策的配合，库存周期会比较短暂，投资者也难以形成可持续的经济增长预期，周期股难有趋势性机会。银行资产配置行为变化对经济增长和流动性的影响仍值得继续关注。

我们认为8月“小机会”的高点显然无法与一季度甚至5月份相比。戏剧性的是，周期股反弹的高点竟然以周五券商“乌龙指”的形式得以触及，与6月底的“单针下探”相映成趣。

**转债小幅波段机会“无心”也“无力”**

后市来看，受制于经济的困局、政策狭窄的腾挪空间和资金场内博弈格局，股市仍处于在窄幅震荡区间当中。而风格演绎已经达到极致，这给择券带来极大的难度。短期驱动股市波动的因素开始从宏观经济数据转移到中报业绩、政策预期。

“乌龙指”事件将在本周初负面冲击股市。而9月份风险点稍多，9月18日美联储FOMC 会议定将万众瞩目，而下半月股市往往由于流动性压力而出现调整。

转债投资者对短期小幅波段机会“无心”也“无力”。转债投资者担心的问题主要包括：对反弹行情的持续性存疑，一旦转债安全边际弱化，投资者追涨意愿就快速变弱；债基自身杠杆率较高，资金成本居高不下，存量资金无力增持。

新债基发行情况一般，增量资金不多；近期不断有转债发行，投资者担心供给压力乘股市反弹而涌现等等，毕竟转债估值并不很低。

我们在8月15日提醒投资者“共振不理想”，目前仍维持该看法，追涨是震荡市行情操作中的大忌，在9月份到来之前遇冲高稍作减持。股市下周初预计又会回到区间震荡的中枢位置，上下两难，等待新的触发剂出现。

转债本身来看，债基高杠杆、供给压力将持续、9月底流动性冲击担忧仍将抑制估值表现。因此，转债市场没有脱离“螺蛳壳里做道场”的格局，逢高减持后保持中性或略偏低仓位。

**个券点金**

个券方面，电力转债由于中报业绩良好、发电量超预期、中长期存在逆周期特性，仍具有持有价值。

而民生、非银行大盘转债在105、100元以上更多的关注波段操作机会。

对同仁、东华等成长股转债，短期略谨慎，但长期看好，等待低吸机会。

重工转债复牌时间不出意料推迟，初步判断资产注入对转债是利好，只是程度有限。(完)