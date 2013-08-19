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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 19:10 BJT

东南亚股市：印尼和泰国股市大跌，受经济数据利空冲击

涨跌         当日       今年以来      2012年
                                           最新报价       点数         涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                                   
 汤森路透东南亚指数                            407.68        -9.97        -2.39        -3.87       424.10
 新加坡                                       3173.33       -24.20        -0.76        +0.20      3167.08
 马来西亚                                     1778.36        -9.88        -0.55        +5.29      1688.95
 泰国                                         1398.48       -47.28        -3.27        +0.47      1391.93
 印尼                                         4313.52      -255.14        -5.58        -0.07      4316.69
 *菲律宾                                           --           --           --       +12.27      5812.73
 越南                                          511.02         3.23        +0.64       +23.52       413.73
 (完)
    
    * 菲律宾因豪雨及水患，暂停金融市场交易。

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