东南亚股市：印尼和泰国股市大跌，受经济数据利空冲击

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 407.68 -9.97 -2.39 -3.87 424.10 新加坡 3173.33 -24.20 -0.76 +0.20 3167.08 马来西亚 1778.36 -9.88 -0.55 +5.29 1688.95 泰国 1398.48 -47.28 -3.27 +0.47 1391.93 印尼 4313.52 -255.14 -5.58 -0.07 4316.69 *菲律宾 -- -- -- +12.27 5812.73 越南 511.02 3.23 +0.64 +23.52 413.73 (完) * 菲律宾因豪雨及水患，暂停金融市场交易。
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