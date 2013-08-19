国际油市：亚洲石脑油/汽油裂解价差均下跌，因需求迟滞

路透新加坡8月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从两个半月高点下滑至每吨105.95美元低点，因北亚的现货需求疲弱。

汽油裂解价差亦跌至每桶4.56美元低点，因供应充足。

科威特石油公司(KPC)标售2.4万吨轻质石脑油和5万吨全规格石脑油，装运日期分别为9月14-15日和9月16-21日。本次招标将于8月20日截止。

这样一来，9月船货总数将达到14.8万吨，创今年现货量最高。

印度斯坦石油公司(HPCL)在8月16日出售2.5万吨石脑油给联合石化，9月4-6日从孟买启运。

越南Petrolimex标购5,500吨汽油，交货日期为9月1-3日。

交易员对于越南进口需求很快提高并不抱希望，因其国内供应充足。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易。

维多购买两笔92号汽油，其中一笔卖家为BP，船期为9月3-7日，价格为每桶114.80，另一笔卖家为托克(Trafigura)，装运日期为9月8-12日，价格为每桶114.95美元。(完)

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