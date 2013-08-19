路透基点：友达光电330亿台币再融资贷款案启动

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，友达光电330亿台币(11亿美元)再融资案于今日由11家牵头行兼簿记行(MLAB)启动。

这11家MLAB分别是，台湾银行(代理行)、国泰世华银行、彰化银行、中国信托商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行、台新银行和台湾合作金库银行。

该融资包括包括一笔300亿台币的五年期贷款(A部分)和一笔30亿台币的一个月期过桥贷款(B部分)。A贷款部分以土地、工厂和机器作担保，B部分无担保。

两笔贷款的初始利率均为初级市场商业票据利率加码75基点。从2013年第三季起，加码幅度将根据借款方的净利润率进行调整，具体为：若借款人净利润率为负，则加码85基点；若利润率为0-2.9%，则加码75基点；利润率为3-5.9%，加码60个基点；若利润率为6%或以上，加码55基点。

银行可按五个级别参贷。承贷15-20亿、12-14亿和8-11亿台币可获得副牵头行头衔，前端费用分别为35基点、27基点和20基点。承贷5-7.99亿台币和3-4.99亿台币可获经理行头衔，前端费用分别为12基点和6基点。

定期贷款有2.5年的宽限期，然后分六次每隔半年按如下比例偿还：12%(第一至三次)、20%(第四次)、22%(第五次和第六次)。

如果贷款提取比例不到80%，有15基点的承诺费。

回覆截止日期为10月4日。

消息人士说，融资所得将用作目前数项贷款案的再融资，这些贷款案的本金在今年到期，包括：2011年1月签订的450亿台币五年期贷款、2009年7月签订的270亿台币五年期贷款、2008年10月签订的580亿台币双档贷款和2006年9月签订的553亿台币双档贷款。

友达光电在1月签署173亿台币的4.5年期分期偿还贷款，利率为90天期初级市场商业票据利率加码约73-75个基点，加码幅度视借款方的净利润率而定。1月贷款用于以下几笔贷款案的部分再融资：2009年270亿台币贷款、2008年580亿台币贷款和2006年553亿台币贷款，此外还有广辉电子2006年6月签署的270亿台币贷款案，广辉电子2006年4月并入友达光电。

消息人士称，待最新这笔330亿台币贷款交易完成，2009年270亿台币和2006年553亿台币两笔贷款将会全部偿还。

全球第四大液晶显示器(LCD)生产商--友达光电8月称，7月份合并营收为330.3亿台币，较前月下滑10.8%，较去年同期成长4.1%。(完)