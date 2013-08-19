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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 21:34 BJT

亚洲橡胶：8月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 260.5 17 259.2 3

* 9月 260.7 14 260.7 2

* 10月 260.5 115

* 11月 261.7 60 260.7 2

* 12月 264.2 498 263.9 41

* 1月 266.5 4076 266.0 484

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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