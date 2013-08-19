美国股市：盘初小幅下跌，但英特尔上扬限制大盘跌幅

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透纽约8月19日 - 美国股市周一小幅低开，此前道琼工业指数在上周跌幅为逾一年来最大，目前投资者正在根据美国联邦储备理事会(美联储)经济刺激政策即将退场的预期进行准备。
Nadaq跌幅受限，因英特尔 上扬1.1%至22.13美元。
道琼工业指数 盘初下跌28.56点或0.19%报15,052.91点；标准普尔500指数 下降2.98点或0.18%至1,652.85点；Nasdaq指数 微跌0.74点或0.02%报3,602.04。(完)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。