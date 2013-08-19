美国股市：盘初小幅下跌，但英特尔上扬限制大盘跌幅

路透纽约8月19日 - 美国股市周一小幅低开，此前道琼工业指数在上周跌幅为逾一年来最大，目前投资者正在根据美国联邦储备理事会(美联储)经济刺激政策即将退场的预期进行准备。

Nadaq跌幅受限，因英特尔 上扬1.1%至22.13美元。

道琼工业指数 盘初下跌28.56点或0.19%报15,052.91点；标准普尔500指数 下降2.98点或0.18%至1,652.85点；Nasdaq指数 微跌0.74点或0.02%报3,602.04。(完)