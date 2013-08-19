欧洲汇市：英镑贸易加权汇率触及七个月高位，受央行收紧政策预期提振

英镑本月录得全面性涨幅，此前英国央行总裁卡尼提出前瞻性指引计划，将货币政策与失业率挂钩，但无法说服投资人相信他能够将利率维持于纪录低位直至2016年底。

卡尼暗示央行在失业率降至7%之前将维持利率在0.5%，预计这要到2006年底。但随着近期英国数据显示经济复苏增强，有人怀疑央行是否还会坚持这样的时间表。

“我们认为，外界对英国央行与欧洲央行货币政策立场差距的看法，特别是前瞻性指引，将对欧元/英镑造成压力，我们预期欧元/英镑12个月内将跌向0.83英镑，”巴克莱分析师报告指出。

分析师表示，英镑兑美元可能走势困难，因受到美联储今年将开始撤除货币刺激政策的前景拖累。

“强劲的美国非农就业报告让人更加相信，美联储将会开始减少资产购买规模，”瑞银集团首席分析师Mansoor Mohiuddin说。(完)

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