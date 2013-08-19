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债券 | 2013年 8月 19日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%，投标倍数为4.66

路透华盛顿8月19日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.045 低值 0.030 投资 0.051 价格 99.987361 高值得标比率 74.36% 投标倍数 4.66 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,850,900 总投标 139,905,210,900 竞争性投标得标 29,392,416,000 非竞争性投标得标 503,434,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/22 到期日 2013/11/21 CUSIP码 912796BL2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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