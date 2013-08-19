表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.075%，投标倍数为5.31

路透华盛顿8月19日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.055 投资 0.076 价格 99.962083 高值得标比率 4.50% 投标倍数 5.31 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,132,400 总投标 132,751,257,400 竞争性投标得标 24,039,500,000 非竞争性投标得标 400,632,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/22 到期日 2014/02/20 CUSIP码 912796BZ1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)