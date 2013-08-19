表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.075%，投标倍数为5.31

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透华盛顿8月19日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.055 投资 0.076 价格 99.962083 高值得标比率 4.50% 投标倍数 5.31 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,132,400 总投标 132,751,257,400 竞争性投标得标 24,039,500,000 非竞争性投标得标 400,632,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/22 到期日 2014/02/20 CUSIP码 912796BZ1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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