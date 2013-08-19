金属期市：期铜下滑，受美联储何时缩减刺激措施的不确定性拖累

* 俄铝下调铝产量35.7万吨

* 印尼7月锡出口降至11个月低点

路透伦敦8月19日 - 期铜周一下滑，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能缩减刺激措施的不确定性拖累。近几年美联储的刺激措施扶助商品市场升势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫1.3%，报每吨7,305美元，因在上周铜价大涨1.7%后部分投资人锁定获利。

期铜连升三周，自6越低触及三年低点后已经反弹超过11%。但今年迄今，铜价仍下挫逾7%。

周三，美联储将发布7月30-31日货币政策会议记录，美联储缩减购债计划的时机和进度仍不明朗。

周三，汇丰控股也将发布中国制造业采购经理人指数(PMI)数据，交易商预计也将寻找近期数据强劲是否能延续。

经纪商Marex Spectron高级金属和宏观分析师George Adcock表示，“如果数据强劲，市场可能继续出现空头回补。在调整仓位方面，较青睐镍和铜。”

投资人可能也会关注本周矿业企业的业绩报告。嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和必和必拓 都将在周二发布财报。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 表示，将减少铝产量35.7万吨，约占总产量的8.5%，市场原先预计减产规模为7%。

三个月期铝 大跌1.5%，报1,916美元，交易商表示，期铝在200日移动均线切入位1,948美元遭遇强劲阻力后回落。

印尼7月精炼锡出口降至11个月低点，预计未来几个月有关一系列新的监管的不确定性可能进一步殃及海外销售。

三个月期锡 跌0.3%，报21,850美元。