全球外汇市场8月20日主要消息

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲央行公布8月货币政策会议记录
0600 - 德国7月生产者物价指数(PPI)
1145 - 美国8月17日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数
1255 - 美国8月17日当周Redbook连锁店销售
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)7月订单出货比
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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