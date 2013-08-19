版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 06:32 BJT

全球外汇市场8月20日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲央行公布8月货币政策会议记录

0600 - 德国7月生产者物价指数(PPI)

1145 - 美国8月17日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数

1255 - 美国8月17日当周Redbook连锁店销售

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)7月订单出货比

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐