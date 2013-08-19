版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--8月20日-8月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    
    8月19日当周
    
    8月20日(二)
    无重要经济数据公布。 
     
 8月21日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段          预估值            前值
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数              8月              --            正13
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                       前周              --      买超16,148
                                                                                
 2350      外资投资日本股票(亿日圆)                                         --       卖超1,486
    8月22日(四)
    无重要经济数据公布。 
    
    8月23日(五)
    无重要经济数据公布。 
    
    8月26日当周
    
    8月26日(一)
    无重要经济数据公布。
       
 8月27日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值             前值
 2100      韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                 9月             --               74
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐