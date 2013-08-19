欧洲经济指标预测--8月20日-8月27日****

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.6% 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -46.5 102.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 31 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负8 负12 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差27.32 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 50.3 49.7 Markit服务业PMI 49.2 48.6 Markit综合PMI -- 49.1 0728 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.2 50.7 Markit服务业PMI 51.8 51.3 Markit综合PMI -- 52.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 50.8 50.3 Markit服务业PMI 50.2 49.8 Markit综合PMI 50.9 50.5 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GDP平减指数(季度数据)(季率) 第二季 -- +0.7% (年率) -- +0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修订值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负16.5 负17.4 8月26日当周 8月26日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.9% 8月27日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -1.5% (较上年同期) -- -2.8% 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 -- 106.2 现况指数 -- 110.1 预期指数 -- 102.4 (完)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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