欧洲经济：再次降息将提高银行对欧洲央行的依赖性--专家

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透法兰克福8月19日 - 周一一份欧洲央行专家与交易商的会议记录显示，如果欧洲央行为了压低货币市场利率而再次降息，最后可能会提高银行对央行融资的依赖性。
自美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月提出将开始慢慢缩减刺激措施的计划以来，货币市场利率已然走升。此外，银行提前返还欧洲央行长期贷款亦导致货币市场状况进一步收紧。
周一公布的会议记录显示，6月17日欧洲央行货币市场联络小组(MMCG)会议上讨论了这些形势变化，一些与会成员对此表达了担忧。MMCG由约20个最大的交易商和几位欧洲央行高级专家组成。
该小组讨论如何纾解市场趋紧的措施时，提到了降息。
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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