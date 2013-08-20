欧洲经济：再次降息将提高银行对欧洲央行的依赖性--专家

欧洲央行5月将指标利率降至0.5%时，就已采取了这一路线，当时还维持隔夜拆借利率在零不变，降低了银行提前偿还央行贷款的动力。

但再次降息有可能带来不希望出现的副作用。

“一些MMCG成员指出，降息有可能导致市场交易活动减少，欧洲央行扮演更多的金融中介角色，”会议记录称。

2011年底和2012年初，欧洲央行通过两项三年期流动性操作总计向银行提供了超过1万亿(兆)欧元资金，剩余流动性去年初达到逾8,000亿欧元。

欧洲的银行已经开始自愿提前还贷，剩余流动性因此降至约2,500亿欧元，而欧洲央行提到过的能促使市场利率开始向主要融资利率靠拢的剩余流动性水平为2,000亿欧元。目前欧元区的主要融资利率为0.5%。

但周一路透对21家货币市场交易商的调查显示，即便剩余流动性降至2,000亿欧元以下，多数交易商也认为银行间拆借利率不会急剧攀升。

欧洲央行专家还表示担心监管层面的不确定性，包括围绕开征金融交易税的变数，可能对欧元区货币市场恢复常态的过程产生“不利影响”。(完)