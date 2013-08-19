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市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 07:55 BJT

欧洲经济：继第二季强劲表现后，德国经济增长将趋稳--德央行

经济前景改善，加上魏德曼及其他决策人士的说法让欧洲央行的政策指导变得模糊，导致短期货币市场利率上扬，因投资人认为欧元区央行降息的理由减少。

欧洲央行指标利率位于0.50%的纪录低点。8月该行重申前瞻性指导，称利率将长时间处于低档、甚至下调。

欧洲央行预期今年稍晚及明年欧元区将逐步复苏，而这样的看法受到第二季的成长表现支撑。

然而德国央行指出，若要让投资增加，必须更令人信服地解决欧元区危机。

该行表示，“在德国周边国家经济前景出现长期改善、且经济政策不确定性因采取合宜措施对抗欧元区债务危机而有所减轻之前，国内投资不太可能明显提升。”(完) (编译 白云/张明钧; 审校 张涛)

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