欧洲经济：继第二季强劲表现后，德国经济增长将趋稳--德央行

经济前景改善，加上魏德曼及其他决策人士的说法让欧洲央行的政策指导变得模糊，导致短期货币市场利率上扬，因投资人认为欧元区央行降息的理由减少。

欧洲央行指标利率位于0.50%的纪录低点。8月该行重申前瞻性指导，称利率将长时间处于低档、甚至下调。

欧洲央行预期今年稍晚及明年欧元区将逐步复苏，而这样的看法受到第二季的成长表现支撑。

然而德国央行指出，若要让投资增加，必须更令人信服地解决欧元区危机。