中国金融：光大银行称与摩根大通合作公开透明，否认存在利益输送

路透上海8月20日 - 针对中国光大银行 选聘摩根大通 为H股主承销团成员一事，光大银行相关负责人表示，光大银行与摩根大通之间的业务属于正常商业合作，是公开透明的，不存在所谓的利益输送问题。

中国证券报周二援引该负责人表示，H股上市是关乎光大银行发展战略的大事，对于选聘主承销商，光大银行十分慎重。在操作过程中，按照公开透明的原则采取公开选聘的方式，最后经过行长办公会和董事会审议通过，从近20家应聘的国内外投行中选出摩根士丹利、UBS瑞银、中金公司、中银国际等9家投行作为H股上市主承销团队，其中包括摩根大通。

当时之所以选择摩根大通，一是认可它作为一家国际知名投行的专业能力，二是考虑到它具有深厚的商业银行经营背景，有助于光大银行提炼投资价值和业务亮点。作为上市公司，光大银行始终恪守境内外监管规则，保护股东权益，高度透明化，杜绝暗箱操作。光大集团主要领导从未就摩根大通竞聘之事打过任何招呼，欢迎社会各界监督。

纽约时报周六报导，美国当局已经开始调查摩根大通是否雇佣中国重要官员的子女，以帮助赢得在华业务。

这篇报导刊登在纽约时报的网站上，并称消息来源于美国政府的机密文件。