《中国报摘》--中国证券报8月20日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢表示，要把监管重心转到加强稽查执法工作上来，要长期坚持严格执法，不搞“运动式执法”，不搞“一阵松、一阵紧”的执法，更不能根据市场指数的涨跌来调整执法的力度，要始终保持高压态势。

* 其他:

--针对光大银行 选聘摩根大通 为H股主承销团成员一事，光大银行相关负责人19日表示，光大银行与摩根大通之间的业务属于正常商业合作，是公开透明的，不存在所谓的利益输送问题。

--银监会发布的《银行业消费者权益保护工作指引》（征求意见稿）提出，银行业金融机构在产品销售过程中应严格区分自有产品和代销产品的性质，不得混淆、模糊两者性质并误导销售金融产品。

--国务院总理李克强表示，中国经济发展最大的回旋地在中西部，西部大开发在区域协调发展总体格局中具有优先位置。

--新湖中宝 公告称，公司以3.8元人民币/股竞得温州银行定向增发股份3.5亿股，投资总额13.3亿元。

--中国电信 与网易 宣布成立合资公司翼信，并正式发布移动即时通讯社交产品易信。易信在功能上与微信有很多类似的地方，不过其最大的不同是，易信用户可与中国移动 、中国联通 等用户进行免费短信、免费电话留言。（完)