《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月20日

*工商时报：

--财政部定调奢侈税只修不废，立委曾巨威昨日表示，税制改革应更广泛，奢侈税应该要半修半废，房地产短期交易应改对利得课税，下会期将提出修正草案，推动奢侈税转型，让实价课税借壳上市，健全不动产税制。

--总统马英九总统昨天表示，电价涨价是去年就订定的计画，是既定政策，不是新决策，会再研究涨价方式，把冲击减到最少。

--在苹果 、三星 与中国品牌销售量续强下，市场调查机构估计，下半年全球智慧手机出货将超过5.2亿支、较上半年增加24.5％，不过，宏达电 今年出货量恐怕难以达到3,000万支门槛，将摔出全球前10大智慧型手机品牌之列。

--寿险公司卖债券所得，短期内恐难分配给股东。保险局昨日邀集保发中心、寿险公会及大型寿险业者，讨论未来寿险公司出售债券利得，除了交易目项下，其余部位出售利益必须提列在股东权益下的特别盈余公积，暂时不得分配。

*经济日报：

--财政部昨日公布奢侈税报告，全国超过66万人持有三栋以上房屋，显示囤房现象严重。财政部倾向，特种货物及劳务税（奢侈税）未来除了打炒房，也要打囤房。名下持有三屋以上的多屋族，财政部不排除选择在奢侈税、印花税或契税上，对多屋族课征买房税。

--台湾经济研究院六所所长杨家彦昨日分析，中国大陆执行温和的货币政策，显示对经济成长动能仍存有疑虑，未来必须关注大陆的经济成长动能，是否比想像更差，进而冲击台湾下半年的经济成长表现。台湾央行今年内都不会调整贴放利率，若有需要，会透过公开市场操作，调节市场资金水位。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。