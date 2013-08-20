《香港报摘》--经济日报8月20日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条：
--政府连环推出辣招前，多个获投资者追捧的豪宅盘现已入伙，但楼市转势令业主转售或出租都遇阻，出现严重空置情况，本报发现湾仔尚汇及跑马地纪云峰两个屋苑半数以上单位闲置。
* 其他：
--华润电力 总裁王玉军强调，当年购入的3个山西煤矿都非常优质，很多价值，“没有人说矿证是无效的”。
--内房股毛利率整体录得下滑，龙湖地产 中期毛利率按年急挫14.2个百分点，由同业之中最高水平降至中低水平。
--中国电信 跟网易 联手推出自订即时通讯程式“易信”，而有别于腾讯 的“微信”，易信可以接驳其他手机及固网电话，意即对方就算非易信用户，用户亦可藉短信及电话留言联络。
--中石化炼化 上半年纯利增长10.8%至22.14亿元人民币，不派发中期股息，期内新签订合同量按年增244.2%至450.8亿元。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。