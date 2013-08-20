《香港报摘》--经济日报8月20日

* 头版头条：

--政府连环推出辣招前，多个获投资者追捧的豪宅盘现已入伙，但楼市转势令业主转售或出租都遇阻，出现严重空置情况，本报发现湾仔尚汇及跑马地纪云峰两个屋苑半数以上单位闲置。

* 其他：

--华润电力 总裁王玉军强调，当年购入的3个山西煤矿都非常优质，很多价值，“没有人说矿证是无效的”。

--内房股毛利率整体录得下滑，龙湖地产 中期毛利率按年急挫14.2个百分点，由同业之中最高水平降至中低水平。

--中国电信 跟网易 联手推出自订即时通讯程式“易信”，而有别于腾讯 的“微信”，易信可以接驳其他手机及固网电话，意即对方就算非易信用户，用户亦可藉短信及电话留言联络。

--中石化炼化 上半年纯利增长10.8%至22.14亿元人民币，不派发中期股息，期内新签订合同量按年增244.2%至450.8亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕