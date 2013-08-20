西班牙金融：6月银行坏帐率创新高达11.6%，地产业债务问题严重

路透马德里8月19日 - 西班牙央行周一公布的数据显示，银行6月坏帐率创新高达11.6%，因有更多的家庭和小型企业，尤其是地产行业，饱受债务困扰。

逾期贷款的增加已拖累西班牙银行业今年上半年的获利表现，即使在第二季，有些银行公布坏帐增加的速度有所放缓。

西班牙银行业整体坏帐率高于5月的11.2%，去年底接受援助的银行业者，将有毒地产资产转移至西班牙所谓的坏帐银行时，坏帐率出现下滑，但之后便一路攀高。

去年西班牙银行业者的获利严重受损，因在2008年地产业崩跌后，政府强制要求银行对地产和贷给开发商的贷款提拨高额的坏帐准备金。

那些无力处理的银行由欧洲基金纾困，且其大多数的不动产贷款转移至政府担保的坏帐银行。

一些顶尖银行，包括体质良好的西班牙对外银行(BBVA) 等银行曾表示，尤其是和地产业务相关的坏帐，可能到2014年第一季都会继续升高。