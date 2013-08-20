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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 08:07 BJT

《台湾重要政经日程》--8月20日

===================今日重要政经消息=====================

8/20(二)

--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。

--16:00 经济部公布7月外销订单。上月为年减3.5%。

=================近期重要政经消息======================

8/22(四)

--08:30 主计总处公布7月季调失业率。上月为4.17%。

8/23(五)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数。上月指数为年减0.43%。

--台电标售公司债，金额120亿台币。

8/26(一)

--16:10 央行公布7月M2年增率。6月为年增4.82%。

9/3(二)

--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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