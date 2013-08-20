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市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 09:17 BJT

路透调查：美国上周原油与汽油库存预计将减少，馏分油库存料增加

路透8月19日 - 路透调查周一显示，上周美国商业原油和汽油库存料下降，馏分油库存则可能增加。

这份八位分析师参与的调查显示，8月16日止当周原油库存预计将减少140万桶，因进口降低。

美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，8月9日止当周美国库欣原油库存下降136万桶，为连续第六周减少；自7月5日迄今，原油库存已经降低了1,114万桶。

分析师是在美国石油协会(API)和EIA公布一周库存报告前受访的。

API将在周二2030GMT公布库存报告。EIA则在周三1430GMT公布数据。

调查显示，8月16日止当周，汽油库存可能减少150万桶。

EIA数据表明，8月9日止当周美国汽油库存下降约120万桶至2.224亿桶。

调查预计，8月16日止当周馏分油库存料增加80万桶。

炼厂产能利用率料下滑0.5个百分点，前一周为89.4%。五位分析师预计产能利用率将降低，一位分析师预计保持不变，一位分析师认为将增加。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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