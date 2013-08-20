路透调查：美国上周原油与汽油库存预计将减少，馏分油库存料增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月19日 - 路透调查周一显示，上周美国商业原油和汽油库存料下降，馏分油库存则可能增加。
这份八位分析师参与的调查显示，8月16日止当周原油库存预计将减少140万桶，因进口降低。
美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，8月9日止当周美国库欣原油库存下降136万桶，为连续第六周减少；自7月5日迄今，原油库存已经降低了1,114万桶。
分析师是在美国石油协会(API)和EIA公布一周库存报告前受访的。
API将在周二2030GMT公布库存报告。EIA则在周三1430GMT公布数据。
调查显示，8月16日止当周，汽油库存可能减少150万桶。
EIA数据表明，8月9日止当周美国汽油库存下降约120万桶至2.224亿桶。
调查预计，8月16日止当周馏分油库存料增加80万桶。
炼厂产能利用率料下滑0.5个百分点，前一周为89.4%。五位分析师预计产能利用率将降低，一位分析师预计保持不变，一位分析师认为将增加。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。